ALFA ROMEO Alfasud

TECHNISCHE DATEN

BAUART: Limousine FARBE: gelb ERSTZULASSUNG: 05/1979 TÜREN: 5 KILOMETERSTAND: 33.600 km HUBRAUM: 1.178 ccm KRAFTSTOFF: Benzin LEISTUNG: 63 PS(46 kW) GETRIEBE: Schaltgetriebe

UMWELTEIGENSCHAFTEN *

CO2-Effiziensklasse: k.A. Kraftstoffverbauch kombiniert: k.A. innerorts: 0,0 l/100km außerorts: k.A. CO2-Emissionen kombiniert: 0 g/km Partikelfilter: Nein

* Die angegebenen Werte wurden nach den vorgeschriebenen Messverfahren (RL 80/1268/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. ** Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt. *** Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der Deutschen Automobil Treuhand GmbH unter www.dat.de unentgeltlich erhältlich ist.

BESCHREIBUNG

Nachdem wir innerhalb eines Jahres schon 2 gute Alfasud mit Chromstostangen im Angebot hatten, waren wir eigentlich der Meinung, dass unsere Lebenskontigent fr einen weiteren, dieser ausgestorben Spezies zu bekommen ausgeschpft sei. Doch manchmal kommt es anders und wir habenhier nochmals einen dieser wunderbaren Sud in Klasse Zustand, der sich nach unseren Messungen auch noch zum groen Teil im schnen Erstlack befindet und ohne ersichtliche Schweiarbeiten dasteht. Wer die Historie der Fertigung vom Alfasud kennt, wei, dass ein 6er im Lotto einfacher machbar sein sollte.



IHR KONTAKT ZUM HÄNDLER

Wir wissen von nicht wenigen Alfasud, die schon bei Anlieferung zum Deutschen Hndler, auf Grund der sehr schlechten Blechqualitt, Durchrostungen hatten. Sptestens jedoch zum ersten TV standen meist die ersten Schweiarbeiten an.Umso mehr freut es uns Ihnen hier ein unglaubliches Exemplar, zu prsentieren, der die meiste Zeit seines Lebens in Siena, fr uns eine der schnsten Stdte Italiens, verbringen durfte. Irgendwie haben es italienische Liebhaber geschafft den herrlichen Alfasud so bis zum Oldtimer zu retten. Der Bestand an solchen Fahrzeugen der ersten Serie im Originalzustand geht inzwischen gegen null.Was diesen Alfasud so einzigartig macht ist der gute Originalzustand mit nur wenigen relativ dnn ausgefhrten Nachlackierungen. Die salzfreien und regenarmen Straen in der Toskana in Verbindung mit liebevoller Pflege taten der sonst so anflligen Karosserie sichtlich gut.Aber auch technisch ein sehr gutes Fahrzeug mit schn laufenden Motor und gut schaltbarem Getriebe. Achsen, Bremsen und Fahrwerk ohne unerwnschte Nebengerusche. Auch die Elektrik funktioniert, wie sie soll. Eine TV-Vollabnahme mit H-Zulassung zur sofortigen Zulassung wurde aktuell durchgefhrt. Einen frischen Service mit 4 neue Reifen erledigen wir vor Auslieferung an Sie.Eine Oldtimerzulassung hatte der Alfa in Italien bereits seit 2009. Dies erhalten dort nur wirklich gute und originale Fahrzeuge.• Radio Blaupunkt• 5-Gang Getriebe• Holzschaltknauf• Sicherheitsgurte vorne• Drehzahlmesser• etc.Mit Sicherheit einer der Besten von den wenigen noch berlebenden Sud, die noch auf dem Markt erhltlich ist, ohne fr den dreifachen hier angesetzten Kaufpreis restauriert worden zu sein. Hier bekommen Sie eine schne immerhin 44 Jahre alte Sportlimousine in auergewhnlich gutem Gesamtzustand zum fairen Preis, die sofort einsatzbereit ist, wenn gewnscht zur sofortigen Fahrt nach Sditalien oder wohin auch immer. Der Motor reit zwar keine Bume aus, klingt aber Alfa-Typisch kernig, heier rchelnd und hrt sich viel schneller an. Eine Hrprobe berzeugt.KM Angabe Tacho 5-stellig abgelesen.Eine detaillierte Beschreibung und Bildergalerie ber 55 greren Bildern finden Sie auf unserer Homepagevon PKW, Oldtimer, Wohnmobil, Motorrad, etc. gerne mglich.Die hier gemachten Angaben sind unverbindliche Beschreibungen, die nach bestem Wissen und Gewissen erstellt wurden. Sie stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar und sie entbindet den Kufer nicht vor persnlicher Inaugenscheinnahme und Prfung. Wir bitten vor Besichtigung um Terminvereinbarung.